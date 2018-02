Citibank lança fundo para bater renda fixa comum Para atender à demanda no mercado de fundos de investimento por produtos que tenham gestão ativa, o Citibank abriu na semana passada quatro fundos de renda fixa da categoria multiíndices. Os gestores dos fundos poderão rechear a carteira com títulos públicos prefixados, pós-fixados e atrelados a índices de inflação e, ainda, atuar no mercado de debêntures e CDBs. O diretor de Distribuição e Varejo do banco, José Eduardo Brigagão, explica que o fundo tentará apurar ganhos marginais ao CDI (referência dos fundos DI), embora os produtos não tenham uma meta de superação definida. A gestão mais ativa poderá levar também maior volatilidade a esses fundos, o que os torna indicados para investimentos por prazos mais longos. Brigagão ressalta, no entanto, que os multiíndices respeitarão rigorosamente suas bandas de risco. Os fundos são o Citimarket Select e Advanced, ambos com as subclasses Star e Prime. Os fundos do tipo Star exigem aplicação mínima de R$ 5 mil e taxa de administração de 2,10% e os Prime, aporte mínimo de R$ 45 mil e taxa de 0,75%.