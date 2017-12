Citibank lança venda de seguros online A Citibank Corretora de Seguros lançou hoje o seu site na Internet www.citibankseguros.com.br, que oferecerá vendas online de 6 modalidades de seguros, além de simulações e consultas para 4 outros produtos complementares. O internauta poderá comprar seguros de vida, automóvel, residência, citicard - seguro contra roubos em caixas eletrônicos -, viagens e capitalização. Para o pagamento, pode optar por débito em conta corrente, boleto bancário ou cartão de crédito. Não é necessário ser cliente do banco para contratar os seguros. O cliente recebe um comprovante no momento da contratação online e a apólice passa a valer a partir do momento do pagamento. A confirmação vem via e-mail e o contrato definitivo é enviado pelo correio em cerca de quinze dias. Em caso de dúvidas, existe uma central de atendimento no telefone (0800) 17835. Para seguros de automóveis, o cliente agenda a vistoria no momento da contratação via Internet, leva o carro para um posto de vistoria autorizado e é contatado pela corretora em seguida. Esse serviço, porém, só está disponível para os clientes de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife. A corretora afirma que a venda pela Internet é segura, tendo passado por todos os testes reconhecidos internacionalmente. Numa segunda fase, pretende oferecer todos os dez produtos de seguros. Além disso, até o final do ano, prevê lançar investimentos online, especialmente fundos.