Citibank quer ter entre 300 e 400 agências O presidente do Citibank Brasil, Alcides Amaral, anunciou que a instituição quer ter entre 300 a 400 agências no Brasil. Ele informou que o banco está atento às oportunidades de compra de novas instituições. O Citibank possui atualmente 35 agências e tem autorização para abrir mais 34. Amaral afirmou que 69 agências não atendem às necessidades de um banco de varejo nem para a cidade de São Paulo. Atualmente 60% das receitas do Citibank são derivadas de operações com pessoas jurídicas de grande porte. O objetivo do Citibank é fazer com que a participação do varejo nas receitas da instituição chegue a 50%. Segundo ele, a entrada do Citibank no varejo irá obedecer a critérios de retorno sob capital investido. O executivo afirma que a instituição opera em 102 países e que investe onde espera ter um retorno satisfatório para os acionistas. Ele negou que esteja atualmente negociando a aquisição de grandes bancos nacionais. Amaral ainda afirmou que a última negociação ocorreu na disputa pelo banco Noroeste, quando perdeu para o Santander.