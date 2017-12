Citibank recapitalizará subsidiária argentina com US$ 70 milhões O Citigroup Inc informou que vai recapitalizar sua subsidiária na Argentina com um montante de US$ 70 milhões, como parte de um compromisso para expandir seu negócio principal depois da venda de suas operações de seguro de vida MetLife Inc. A operação de venda de US$ 11,5 bilhões, anunciada ontem, resultou na transferência na Argentina da administradora de fundos de pensão Siembra, junto com outros ativos. Simultaneamente ao anúncio dessa transação o Citibank Argentina informou em nota na segunda-feira que iria "num futuro próximo" recapitalizar sua unidade Citibank Argentina SA com um adicional de US$ 70 milhões. "Esta capitalização permitirá ao banco continuar crescendo em seus negócios num ambiente de liquidez em crescimento e variáveis macroeconômicas que contribuem para o crescimento do sistema financeiro", disse o presidente do Citibank Argentina, Juan Bruchou. "O setor bancário está mostrando uma significativa recuperação, que oferece oportunidades em ambos os setores, corporativo e consumidor. Desde a crise financeira argentina de 2002, um número de bancos estrangeiros com uma presença relativamente pequena no país tem vendido suas operações locais, o caso mais recente foi o do Lloyds TSB Group PLC. Haviam especulações que alguns grandes bancos, incluindo o Citibank e o BankBoston deixariam o país. Contudo, o anúncio de injeção de capital do Citibank afasta tais especulações. As informações são da Dow Jones.