Citibank: terminais em pontos comerciais Instituições financeiras estão instalando terminais eletrônicos que funcionam como agências bancárias 24 horas em locais como farmácias, padarias, lojas de conveniência e outros, em todo o País. O sistema Pratipag, oferecido pelo Citibank a clientes da rede de cartões Cheque Eletrônico é um dos exemplos. O programa está em fase de teste de funcionalidade e tem terminais instalados em alguns estabelecimentos comerciais em São Paulo. O diretor de produtos do Citibank, Angelim Guriel, ressalta que o banco pretende oferecer o serviço em todo o Brasil e prevê que a partir de junho o programa terá significativa expansão. O executivo acrescenta que o programa estará disponível também para clientes de outras bandeiras de cartão e com várias formas de pagamento. Pagamento de contas a qualquer hora Entre as características do programa, o destaque é que as contas podem ser pagas a qualquer hora do dia. Basta o estabelecimento comercial estar aberto ao público. O diretor do banco garante que o sistema é tão seguro quanto uma transação em caixa eletrônico. "Os dados são criptografados e enviados por telefone à central.", explica. A ausência de filas e praticidade dos terminais eletrônicos também são destacados pelo executivo do Citibank. A Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) comenta que não tem nenhuma participação na iniciativa do Citibank ou em outras semelhantes. Mas é favorável à idéia e está disposta a apoiar qualquer iniciativa que procure facilitar a vida dos consumidores que usam o sistema bancário. Veja em matéria a seguir serviços eletrônicos de outras instituições financeiras similares ao Pratipag.