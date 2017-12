Citigroup abre financeira no Brasil O Citigroup está lançando hoje no Brasil uma nova unidade de negócios: CitiFinancial, que atuará num primeiro momento no segmento de crédito pessoal, oferecendo seguros de vida e proteção ao crédito. Até o final do ano, a empresa terá crédito direto ao consumidor, diz o diretor de assuntos corporativos do banco norte-americano, Gilberto Galan. O público-alvo é, principalmente, pessoas com mais de 18 anos, com renda entre R$ 500,00 e R$ 2.000,00. Segundo o superintendente da CitiFinancial, Ricardo Fiúza, esses segmentos da população representam 15 milhões de domicílios e 43% da população brasileira. A nova unidade de negócios começa com três endereços na capital paulista: Centro, Santana e Osasco. A estimativa é de que em 2003 serão abertas nove lojas na Grande São Paulo, com investimentos de R$ 17 milhões no ano. A CitiFinancial foi fundada em 1912 nos Estados Unidos, oferecendo financiamento para aquisição de automóvel. Hoje a empresa atua em mais de 22 países, com mais de 15 milhões de clientes e administra ativos acima de US$ 93 bilhões.