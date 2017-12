Citigroup anuncia corte de 1 mil funcionários O Citigroup irá reduzir em cerca de 2% a 3% seu quadro global de funcionários nas áreas de banco de investimento e corporate, correspondendo a um corte de 1 mil vagas ou mais das 48 mil atualmente existentes em suas unidades mundiais. "Estamos realizando redução limitada de nossa equipe, consistente com dois objetivos fundamentais: manter baixas despesas e, ao mesmo tempo, investir em áreas onde acreditamos haver oportunidade de crescimento", disse uma porta-voz do Citigroup. Na semana passada, o Deutsche Bank anunciou corte de 4,8 mil funcionários para reduzir custos. Às 14h15 (horário de Brasília), as ações do Citi operavam em alta de 0,35% na Bolsa de Nova York. As informações são da Dow Jones.