Citigroup anuncia saída de seu executivo "número dois" O Citigroup anunciou nesta sexta-feira que seu executivo "número dois", Robert B. Willumstad, deixará o grupo. O anúncio foi feito pelo CEO da companhia, Charles Princem. Willumstad, de 59 anos, deixará, entre outros cargos, o de membro do conselho de diretores da companhia para tentar comandar uma empresa pública. No entanto, ele deve colaborar na transição no Citigroup até setembro. Com o Citigroup "bem posicionado para um crescimento contínuo e para o sucesso, este é o momento ideal para que eu procure oportunidades para comandar uma companhia pública, disse Willumstad. O executivo afirmou que comandar uma empresa pública é um objetivo pessoal que ele tem há muito tempo.