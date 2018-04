Citigroup anunciará corte de até 50 mil empregos, diz CNBC

O Citigroup deve anunciar o desligamento de até 50 mil empregados, por meio de aposentadorias e demissões, no encontro de seu diretor-executivo, Vikram Pandit, com empregados nesta manhã, disse o comentarista da rede de notícias CNBC, Charles Gasparino, citando fontes próximas a situação em Nova York. Os cortes, que devem afetar todas as divisões e áreas geográficas do banco, irão reduzir o total de empregados do Citigroup para 300 mil. As informações são da Dow Jones.