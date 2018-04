Citigroup e Bank of America anunciam lucro acima do previsto

O Citigroup e o Bank of America divulgaram nesta sexta-feira que obtiveram lucros substanciais, acima do que analistas esperavam, no segundo trimestre deste ano.

Ambas as instituições haviam sido duramente atingidas pela crise econômica mundial.

O Citigroup registrou lucros de US$ 4,3 bilhões no período e o Bank of America, US$ 3,2 bilhões.

A recuperação do Citigroup foi atribuída à venda de sua parte na corretora Smith Barney.

Se os dividendos gerados por essa transação fossem excluídos, o banco teria apresentado perdas.

Mas tanto o Citigroup como o Bank of America ainda sofrem prejuízos decorrentes de empréstimos não honrados.

Os resultados repercutiram positivamente nas principais bolsas europeias que fecharam o dia em alta.

A Bolsa de Londres fechou em alta de 0,62% no índice FTSE 100, e a bolsa de Zurique teve o melhor desempenho entre as europeias, com alta de 1% no índice Swiss Market.

Nesta semana, outros dois grandes bancos americanos - o Goldman Sachs e o JP Morgan - divulgaram resultados robustos no segundo trimestre deste ano, em um sinal de recuperação das duas instituições.