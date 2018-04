Citigroup é intimado a informar sobre ações da WorldCom O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA enviou ao Citigroup uma intimação exigindo documentos que detalhem qualquer compra de ações de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) feita por executivos da WorldCom. O Comitê emitiu a intimação após o Citigroup ter recusado entregar documentos relacionados a tais vendas, que produziram retornos lucrativos aos executivos da WorldCom. O Citigroup tem dez dias para fornecer o material. O analista de telecomunicações da Salomon, Jack Grubman, disse ao Comitê, em testemunho oficial no começo deste ano, que não sabia se os executivos da WorldCom tinham acesso especial ou informações privilegiadas sobre as ofertas. "Mas eu não posso categoricamente dizer que isso não tenha acontecido", disse. A intimação busca informações relacionadas ao envolvimento de Grubman na distribuição de todos os títulos emitidos aos executivos da WorldCom em oferta pública inicial subscritos pelo Salomon. O Comitê exige ainda informações sobre IPOs emitidas por executivos da WorldCom através do programa da Salomon conhecido como ?amigos e família?, bem como detalhes de todas essas transações.