Citigroup e Merrill Lynch abrem emissão de títulos em reais O Citigroup está reabrindo a sua emissão de títulos denominados em reais e espera captar um montante adicional equivalente a US$ 100 milhões, de acordo com informações dadas por uma fonte próxima à operação. O bônus lançado, originalmente, em junho, captou US$ 150 milhões e tem prazo de cinco anos. É esperado que o juro dessa nova oferta de bônus fique na área de 13,20% ao ano. O próprio Citigroup está coordenando a oferta. O banco de investimentos Merrill Lynch também lança uma emissão no mercado internacional de títulos denominados em reais, segundo fonte próxima à operação. A emissão teria o objetivo de ofertar o equivalente a 300 milhões de reais (US$ 130 milhões, considerando a cotação de 1 dólar por R$ 2,2860). O papel seria de 5 anos, com vencimento em setembro de 2010. O próprio Merrill Lynch coordenará a oferta.