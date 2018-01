Citigroup e outros investidores adquirem banco chinês Um consórcio liderado pelo Citigroup fechou um acordo para adquirir 85,6% do banco chinês Guangdong Development Bank (GDB) por um preço de US$ 3,06 bilhões, confirmou nesta quinta-feira o banco americano. Esta é a primeira vez que um grupo de investidores encabeçado por uma importante entidade financeira internacional se faz maioria e assume um papel significativo na gestão de um instituição financeira na China, segundo o Citigroup. Ao final da operação, a entidade contará com 20% de participação, quantidade similar à adquirida pelas empresas chinesas China Life e State Grid. A entidade CITIC Trust ficará com 12,85%, a Yangpu Puhua com 8%, e a americana IBM terá 4,74% de participação no banco chinês. O acordo alcançado permitirá ao Citigroup participar da gestão diária, assim como desenvolver a estratégia de negócio e a infra-estrutura tecnológica, da entidade adquirida. O GDB possui ativos estimados em US$ 47,9 milhões, 12 milhões de clientes e um total de 12.474 funcionários.