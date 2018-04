Citigroup e Sun Microsystems demitem Em meio à crise econômica, notícias sobre demissões surgem quase diariamente nos Estados Unidos. Ontem, foi a vez de o grupo de equipamentos de informática Sun Microsystems informar que planeja demitir entre 5 mil e 6 mil funcionários, o que representa de 15% a 18% de seu pessoal no mundo todo, com o objetivo de reduzir custos em momento de arrefecimento da economia global. O executivo-chefe da Sun Microsystems, Jonathan Schwartz, assegurou, por meio de um comunicado de imprensa, que a empresa está dando passos decisivos para alinhar o negócio da Sun com as realidades econômicas mundiais. O Citigroup também iniciou nova rodada de demissões. Deve cortar ao menos 10 mil empregados do banco de investimentos e de outros setores em todo o mundo, segundo fontes. Nos últimos quatro trimestres, o Citigroup demitiu 23 mil pessoas, enxugando o quadro de funcionários para 352 mil em 30 de setembro. O presidente da instituição, Vikram Pandit, instruiu os executivos a diminuir em ao menos 25% os gastos com salários. Um porta-voz do Citigroup no Brasil informou que as operações no País não serão incluídas no programa global de demissões.