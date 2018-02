Citigroup levantará ao menos US$14,5 bilhões O Citigroup anunciou nesta terça-feira que está levantando ao menos 14,5 bilhões de dólares e reduzindo seus dividendos trimestrais em 41 por cento para ajudar a sustentar uma base de capital debilitada por perdas em hipotecas de alto risco e crédito de consumo. O maior banco dos Estados Unidos também divulgou seu primeiro prejuízo trimestral desde sua criação em 1998, atingido pela baixa contábil de 18,1 bilhões de dólares relacionada à crise no mercado imobiliário norte-americano, mais 4,1 bilhões de dólares relacionados ao aumento dos custos com crédito nos EUA. O prejuízo líquido do Citigroup no quarto trimestre totalizou 9,83 bilhões de dólares, ou 1,99 dólar por ação, praticamente o dobro da perda esperada por analistas, segundo a Reuters Estimates. A instituição financeira cortou o dividendo trimestral de 0,54 dólar por ação para 0,32 dólar por ação, em uma iniciativa para economizar mais de 4 bilhões de dólares por ano. O banco informou que está erguendo 12,5 bilhões de dólares através de uma venda privada de títulos conversíveis. Entre os investidores injetando novo capital no banco estão o governo de Cingapura, o ex-presidente do Citi Sanford "Sandy" Weill e o príncipe saudita Alwaleed bin Talal, o maior investidor individual do Citigroup. O banco norte-americano pretende ainda oferecer outros 2 bilhões de dólares em títulos conversíveis para outros investidores, e vender outros papéis. "Estamos agindo para posicionar o Citi para o futuro, com o fortalecimento do capital que permitirá que o banco se concentre novamente em lucros e crescimento", afirmou Vikram Pandit, presidente-executivo da instituição desde dezembro, em comunicado. (Por Jonathan Stempel)