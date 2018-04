O Citigroup não vai vender sua unidade de corretagem Smith Barney, informou o comentarista da rede de notícias CNBC Charles Gasparino nesta sexta-feira, 21, citando uma teleconferência entre o executivo-chefe do banco, Vikram Pandit, e a equipe. Pandit, de acordo com a CNBC, também menosprezou o impacto de rumores sobre o grupo e disse que a posição de capital do Citi é forte. As informações são da Dow Jones.