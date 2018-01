Citigroup quer fazer aquisições na AL, Ásia e leste europeu O Citigroup está planejando um programa agressivo de aquisições bancárias nos mercados asiático, latino-americano e do leste europeu após a retirada no próximo ano de uma norma regulatória que o impede de realizar grandes compras, informou hoje o jornal Financial Times. O diretor executivo da maior instituição financeira do mundo, Chuck Prince, disse ao diário britânico que espera realizar mais aquisições similares à compra do KorAm Bank da Coréia do Sul no ano passado por US$ 2,7 bilhões. "Eu acredito em muitos mais negócios como o do banco KorAm, onde nos saltamos de uma participação de mercado de 2% ou 3% para algo em torno de 10%", disse Prince. O executivo afirmou que o alargamento da presença do Citigroup em mercados internacionais é sua principal prioridade ao longo dos próximos dez anos, ao lado da melhora da cultura de ética do banco. "Eu não posso permitir que o mundo nos retire as vantagens que construímos nos últimos duzentos anos", disse Prince. O Citibank enfrenta uma forte concorrência do grupo britânico HSBC nos mercados internacionais. Os dois bancos são cotados como os principais candidatos a realizarem eventuais grandes aquisições no mercado brasileiro.