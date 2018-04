Citigroup reduz gastos e confirma corte de 50 mil empregos

O Citigroup confirmou que vai cortar 50 mil empregos do total de 352 mil postos que tinha em 30 de setembro, e reduzir as despesas em 20%, na tentativa de se recuperar do prejuízo líquido acumulado de mais US$ 20 bilhões registrado nos últimos 12 meses. O banco tem como meta registrar despesas de US$ 50 bilhões a US$ 52 bilhões em 2009 e possuir uma força de trabalho global de 300 mil pessoas. Suas ações caíam 5,15% às 12h35 (de Brasília). As informações são da Dow Jones.