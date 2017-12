Citigroup reduz posição em ações brasileiras após Copom O Citigroup reduziu sua recomendação overweight (acima da média da carteira) sobre as ações brasileiras em 2,6 pontos porcentuais, para 49,4% em sua carteira modelo de ativos latino-americanos. Esse porcentual fica ligeiramente acima da recomendação "neutra", de 48,4%. O México passa a substituir o Brasil como opção favorita de investimento nos mercados de ações latino-americanos, depois que o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 16,5% ao ano. No boletim de pesquisa, o Citigroup disse que elevou a recomendação overweight do México em 2,2 pontos porcentuais, para 38,2%, comparado com uma posição "neutra" de 35,1%. "Nós vimos a decisão (da autoridade monetária) de manter a taxa de juro básica estável no Brasil como significativamente negativa no curto prazo", disse os analistas Geoffrey Dennis e Guillerme Paiva do Citigroup. Expectativa era de queda da Selic Os participantes do mercado esperavam um corte de 0,50 ponto porcentual na taxa Selic para dar mais impulso ao fraco crescimento da economia brasileira. Os analistas acrescentaram que os recentes sinais de investidores migrando para o México, "provavelmente irão crescer", como resultado da falta de corte no juro no Brasil. O Citigroup descreveu sua mudança na carteira de ações latino-americana como uma decisão momentânea, acrescentando que o Banco Central brasileiro provavelmente fará novos cortes na taxa de juro no futuro. "Além do mais, nós acreditamos que a perspectiva de recuperação econômica permanece amplamente intacta. Estaremos olhando para uma oportunidade para comprar de volta as ações de forma agressiva a preços mais baixos", diz o boletim do banco. O Citigroup disse que está retirando o Banco Bradesco SA de sua lista de ações individuais e acrescentando a Tenaris SA, da Argentina. O banco também transferiu algum investimento do Brasil para a Argentina, acrescentando 0,6 ponto porcentual, para 2,0%. Contudo, esse porcentual ainda está abaixo da posição neutra de 3,4%. As informações são da Dow Jones.