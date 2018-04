Citigroup reorganiza diretoria

Em uma reorganização surpresa da diretoria, o Citigroup nomeou um dos mais respeitados banqueiros dos Estados Unidos para dirigir seus negócios bancários e transferiu o diretor financeiro para a direção de estratégias e operações com recursos próprios do banco. O Citigroup não explicou o movimento inesperado. Eugene McQuade, o novo executivo-chefe do Citibank, tem ampla experiência com bancos - e com administração de instituições com problemas financeiros. O executivo já foi diretor operacional da Freddie Mac, diretor para negócios bancários do Merrill Lynch e presidente do Bank of America. Como executivo-chefe do Citibank, McQuade vai dirigir a unidade que é o centro dos esforços do Citigroup para se transformar de um conglomerado de serviços financeiros em um banco. O Citibank é a principal unidade bancária do grupo. O Citigroup também informou que Edward "Ned" Kelly, que assumiu o cargo de diretor financeiro em abril, vai voltar à sua posição anterior como chefe para estratégias e consultor do Citigroup para fusões, aquisições e vendas de ativos. Kelly será promovido a vice-chairman do Citigroup. Além disso, a instituição promoveu o controlador e diretor de contabilidade, John Gerspach, há 19 anos no grupo, para suceder Kelly como diretor financeiro. No Citibank, McQuade vai substituir Bill Rhodes, que "reduzirá seu nível de responsabilidade operacional para concentrar uma parte maior de seu tempo nas operações internacionais do Citi", afirmou o Citigroup em um comunicado. Rhodes vai permanecer como vice-chairman sênior do Citigroup e do Citibank. A chegada de McQuade vai se somar aos esforços do Citigroup para se reinventar como instituição bancária mais tradicional. Com a reestruturação do Citigroup, o Citibank tem se tornado central para a estratégia do grupo. Executivos deixaram claro que a atenção vai se voltar para a estratégia de banco de varejo, particularmente nos EUA.