Citigroup tem prejuízo de US$ 9,83 bi no 4º trimestre O banco norte-americano Citigroup anunciou prejuízo líquido de US$ 9,83 bilhões (US$ 1,99 por ação) no quarto trimestre de 2007. Em igual período de 2006, a instituição apresentou lucro de US$ 5,13 bilhões (US$ 1,03 por ação). O resultado do trimestre inclui uma baixa contábil antes de impostos de US$ 18,1 bilhões. O banco norte-americano vem sendo afetado pelos investimentos relacionados ao segmento de hipotecas de segunda linha (subprime) nos Estados Unidos e, por isso, os resultados operacionais do setor financeiro estão no foco do mercado. Investidores e analistas pretendem, com os números do balanço, apurar o quanto a crise hipotecário está afetando os negócios das empresas e como deverá impactar no ritmo da economia dos Estados Unidos. Na comparação entre dezembro de 2007 e o mesmo período de 2006, a receita do Citigroup despencou 70%, de US$ 23,83 bilhões para US$ 7,22 bilhões entre outubro e dezembro do ano passado. Em comunicado, o grupo revelou decisão de cortar os dividendos do trimestre para US$ 0,32 por ação, ante US$ 0,54. No acumulado do ano de 2007, a instituição obteve lucro líquido de US$ 3,62 bilhões (US$ 0,72 por ação). Ontem, em Nova York, os papéis do Citigroup fecharam em US$ 29,06. As informações são da Dow Jones.