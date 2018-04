Citigroup troca vice-presidente financeiro e outros executivos

As mudanças acontecem enquanto a instituição financeira se prepara para dar ao governo dos Estados Unidos uma participação acionária de 34 por cento.

As alterações também ocorrem enquanto o presidente-executivo do Citigroup, Vikram Pandit, enfrenta forte pressão para melhorar o desempenho do grupo e se livrar de ativos tóxicos, após o Citigroup ter recebido uma série de recursos emergenciais do governo norte-americano e apresentado prejuízo de 36 bilhões de dólares em seis trimestres até 31 de março.

Edward "Ned" Kelly, que assumiu a vice-presidência financeira do Citigroup em março, vai se tornar vice-chairman focado em estratégia e atividades de fusão.

O novo vice-presidente financeiro será John Gerspach, que atuava como auditor interno e vice-presidente de Contabilidade. Ele será o quinto funcionário a ocupar essa função no Citigroup em cinco anos.

O grupo também contratou Eugene McQuade, ex-presidente-executivo do FleetBoston Financial Corp, como presidente-executivo do Citibank.

A última função de McQuade foi a vice-presidência do Merrill Lynch, agora parte do Bank of America, além de já ter ocupado o cargo de vice-presidente operacional da Freddie Mac.

McQuade substitui Bill Rhodes, que está reduzindo suas responsabilidades para se focar mais em operações internacionais.

Em comunicado, Pandit disse que as mudanças vão "ajudar mais no posicionamento de nossa companhia para o futuro".

(Reportagem de Jonathan Stempel)