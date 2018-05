Citigroup vai pagar US$ 968 milhões à Fannie Mae em processo sobre hipotecas

NOVA YORK - O Citigroup concordou em pagar US$ 968 milhões para a agência hipotecária Fannie Mae, para encerrar potenciais queixas futuras de recompra, em função de supostas brechas em representações e garantias de 3,7 milhões de empréstimos residenciais originados entre 2000 e 2012 e vendidos para a Fannie Mae.

O acordo anunciado hoje não cobre cerca de 12 mil empréstimos com certas características específicas, como financiamentos com garantia de performance ou sob programas especiais de fortalecimento do crédito. O banco espera contabilizar US$ 245 milhões em provisões para potenciais recompras de hipotecas no segundo trimestre.

"Esse acordo é um exemplo do nosso desejo de trabalhar junto com nossos parceiros comerciais para encontrar um entendimento. Esse tratado resolve questões antigas de recompras de hipotecas, compensa perdas dos contribuintes e permite que a Fannie Mae e o Citi avancem e fortaleçam sua parceria", diz em nota o vice-presidente-executivo e conselheiro geral da Fannie Mae, Bradley Lerman.