Citigroup vai revisar hipotecas para evitar despejo O Citigroup ajudará clientes com problemas para pagar as promissórias de hipotecas e dará a eles uma moratória, na tentativa de conter os despejos que há meses não param de aumentar nos Estados Unidos. Em comunicado, o banco americano disse ontem que a medida, similar às já tomadas por muitos dos concorrentes, será oferecida a cerca de meio milhão de clientes, sob as condições de que se trate da primeira residência, que colabore com a entidade e tenha renda suficiente para efetuar determinados pagamentos. "No cenário econômico atual, o Citi segue fazendo esforços de longo prazo para desenvolver novas vias de ajuda para que nossos clientes possam manter suas casas", disse o executivo-chefe da instituição, Sanjiv Das. Por estarem em dia com os pagamentos, cerca de um terço dos clientes que têm hipotecas com o Citigroup receberá a oferta nos próximos meses.