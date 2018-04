Citigroup venderá participação na Redecard

O Citigroup decidiu colocar à venda sua participação na administradora de cartões Redecard, afirmou uma fonte com conhecimento do negócio nesta sexta-feira, o que marca o mais recente movimento do gigante financeiro norte-americano na tentativa de levantar recursos. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O Citigroup deve vender a maior parte de sua fatia na empresa brasileira por meio de uma oferta secundária de ações, disse a fonte. O Itaú, que faz parte do grupo de controle acionário da Redecard junto com o Citi, deve comprar uma parcela. O porta-voz do Itaú, Paulo Marinho, disse que o banco não vai comentar o assunto. A porta-voz do Citigroup em Miami, Liliana Mejia, disse que o banco não tinha comentários a fazer neste momento.