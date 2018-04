Citrosuco encerra produção em Bebedouro A Citrosuco, segunda maior processadora de suco de laranja do mundo, vai encerrar a produção em Bebedouro (SP), que passará a ser usada apenas para o armazenamento de suco. Os 204 funcionários já começaram a ser demitidos. A unidade foi adquirida em 2004 no processo de compra, pela Citrosuco e pela Cutrale, dos ativos de produção de suco da Cargill no Brasil. A unidade foi fechada por falta de frutas para processamento e por causa de uma reestruturação da empresa.