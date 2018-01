Clarín diz que Argentina não fará pagamento ao BID O jornal Clarín, de Buenos Aires, diz, em reportagem, que o governo da Argentina não fará hoje um pagamento de US$ 681 milhões ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo o jornal, o governo do país vai esperar que o FMI aprove a carta de intenções encaminhada ontem, antes de fazer o pagamento. Funcionários do governo haviam dito, nos últimos dias, que esse pagamento ao BID seria feito. O Clarín ressalvou que a Argentina pagou US$ 16 milhões ao Banco Mundial ontem. De acordo com o jornal, caso o FMI aprove a carta de intenções da Argentina em sua reunião de amanhã, o governo fará em seguida pagamentos de US$ 695 milhões ao Banco Mundial e de US$ 998 milhôes ao próprio Fundo. O Ministério da Economia e o Banco Central não comentaram essas informações. Já o jornal La Nación disse que a Argentina pagaria hoje US$ 135 milhões dos US$ 681 milhões devidos ao BID.