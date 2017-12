Claro diz ter solucionado problemas nas contas A Claro informou hoje que já solucionou os problemas técnicos no sistema que envolve processamento das contas enviadas aos assinantes do pós-pago. A operadora, que deixou de enviar a fatura para parte dos clientes nos últimos meses, afirmou que está trabalhando para fazer a cobrança da forma menos onerosa para o consumidor. "Todas as questões técnicas já foram solucionadas", afirmou o diretor da operadora, Roberto Guenzburger. "Agora estamos trabalhando para oferecer o parcelamento aos nossos clientes, e garantir o menor impacto possível". Segundo ele, parte dos assinantes afetados poderá receber diversas contas em único mês. Ele afirmou que as orientações de parcelamento estão sendo feitas caso a caso, através da central de atendimentos. De acordo com a Claro, a falha no sistema afetou 2% da base de clientes.