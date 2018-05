Claro é notificada pelo Procon-SP por falhas em rede

SÃO PAULO - A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) enviou notificação nesta terça-feira, 16, para a Claro. Querem que a empresa de telefonia explique falhas na rede de celular nas regiões da Baixada Santista e do Vale do Ribeira.

Segundo o órgão, os problemas ocorrem desde o último dia 8.

De acordo com o Procon-SP, a Claro terá de explicar os motivos das falhas, quais foram os serviços afetados, o número de consumidores prejudicados e as medidas adotadas para a compensação dos usuários.

O órgão informou que, se forem comprovadas irregularidades, a empresa poderá ser penalizada, inclusive com autuação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.