Classe média é caso de estudo, diz revista A classe média brasileira é um "caso de estudo", avalia a revista The Economist. "O Brasil se tornou um país de classe média por sua própria conta", diz a publicação, lembrando que em abril do ano passado o número de famílias com renda entre R$ 1.064,00 e R$ 4.561,00 atingiu 52% da população. A revista diferencia os países que possuem classe média criada pelo governo daquelas apoiadas na iniciativa privada - caso do Brasil recente. A publicação lembra que nos anos 1960 essa camada cresceu com base nos empregos fornecidos pelas empresas brasileiras estatais. A situação, porém, não se sustentou.