Classes D e E consumiram menos no 1.º trimestre Os mais pobres consumiram menos produtos de consumo de massa no primeiro trimestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado, enquanto as compras dos mais ricos cresceram. Esta é uma das principais conclusões do levantamento sobre 66 categorias de produtos de janeiro a março, feito pelo LatinPanel, empresa do Grupo Ibope em associação com parceiros internacionais. A pesquisa entrevista cerca de 25 mil famílias a cada mês em municípios com mais de 10 mil habitantes sobre o consumo de alimentos, bebidas não-alcóolicas, higiene pessoal e limpeza do lar. Segundo o levantamento, o volume médio de compras por domicílio encolheu 1% no trimestre. Nas classes D e E (até 4 salários mínimos) a queda foi de 2%. Para as classes A e B (acima de 10 salários) houve ligeiro crescimento (1%) e para a C (de 4 a 10 salários), estagnação. "O volume médio de compras não cresceu no geral e o valor caiu em termos reais (descontada a inflação). Foi um cenário para este começo de ano negativo para os produtos de consumo", afirma a diretora comercial do LatinPanel, Ana Cláudia Fioratti. A especialista explica que alguns segmentos apresentaram variações positivas, mas foram "pontuais". Na média, entre as classes D e E, a maior queda geral ficou por conta dos alimentos (3%), seguido por higiene pessoal (1%). No grupo de limpeza caseira não houve alteração e no de bebidas não-alcóolicas subiu 3%. Os dados mostram que, ao contrário da média geral, o segmento de higiene pessoal cresceu nas classes A e B. Uma tendência do ano passado continua: produtos básicos mantêm espaço relativo nas compras e os supérfluos estão sendo abandonados.