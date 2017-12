Classes Laboriosas: Idec aponta demora na ação A advogada do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Andréia Salazar, criticou ontem a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por encaminhar só agora ao Ministério Público as denúncias contra o Classes Laboriosas. Para o Instituto, com essa atitude, a Agência mostrou que deixa de cumprir uma de suas atribuições, que é fiscalizar as operadoras de saúde. "Enviamos à ANS as denúncias de má administração há dois meses. Não entendo por que só agora eles tomam uma atitude", afirmou Andréia. A ANS determinou sexta-feira o regime de direção técnica e fiscal do Classes Laboriosas, operadora que reúne uma carteira com cerca de 60 mil pessoas, muitas das quais idosas (veja mais informações no link abaixo). A empresa, que já se beneficiou de duas revisões técnicas, em maio foi acusada de má-gestão pelo Idec. No mesmo dia que decretou a intervenção, a ANS informou que iria enviar o material das denúncias para o Ministério Público. Procon e Idec orientam usuários A advogada do Procon - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo -, Lúcia Helena Magalhães, afirmou ontem que beneficiários do Classes Laboriosas devem ter calma. "O fato de ser decretada a direção fiscal não significa que a empresa vai fechar", disse. A empresa de saúde tem até 180 dias para regularizar sua situação. Terminado o prazo de direção fiscal, a ANS pode decidir pela suspensão da intervenção, sua renovação ou a liquidação extrajudicial. "Os associados têm de levar em consideração que, se partirem para outro plano, poderão enfrentar o período de carência e o aumento de preços, depois de determinada faixa etária." Andréia concorda. "Precaução é indispensável." A ANS também é alvo de críticas do Procon. O instituto encaminhou uma representação ao Ministério Público contra o aumento autorizado pela Agência para associados idosos de algumas operadoras de saúde (veja mais informações no link abaixo). Lúcia acredita que, da maneira como foi feita, a medida da ANS fere o Código de Defesa do Consumidor. "Muitos dos contratos antigos não estipulavam o valor do aumento nem mesmo quando isso deveria ser feito", afirma Lúcia.