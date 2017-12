Classes Laboriosas: usuários aguardam ANS Os usuários da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, operadora de planos de saúde que atua em São Paulo, devem evitar qualquer decisão neste momento. Na semana passada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decretou regime de direção fiscal na empresa, pois não concordou com o plano de recuperação apresentado pela Classes Laboriosas. De acordo com a ANS, a operadora está com desequilíbrio financeiro e o procedimento é adotado sempre que são constatadas anormalidades econômico-financeiras graves. Antes de pensar em mudança de empresa, os clientes devem levar em conta que, se partirem para outro plano, poderão enfrentar o período de carência exigido pela lei e até mesmo arcar com uma mensalidade mais alta por causa da possível abrangência da cobertura do novo contrato. Portanto, aguardar a decisão da ANS é a principal orientação dos órgãos de defesa do consumidor. A assistente de Direção do Procon-SP (órgão de defesa do consumidor ligado ao governo), Lúcia Helena Magalhães, lembra que a empresa tem até 180 dias para regularizar a situação. Terminado o prazo de direção fiscal, a ANS pode decidir pela suspensão da intervenção, pela renovação ou pela liquidação extrajudicial da empresa, explica Lúcia. "Enquanto isso, o associado não pode sofrer exclusões no atendimento." Em caso de problema ou dúvidas, o associado deve ligar para o Disque-Saúde (0800-611997).