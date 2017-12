Claudio Vaz indica diretores do Ciesp O presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Claudio Vaz, divulgou hoje a nova diretoria da entidade. O diretor do Departamento de Comércio Exterior (Decex) será Humberto Barbato que é diretor geral da Cerâmica Santa Terezinha, fabricante de isoladores para linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Atualmente, ele exerce a função de diretor de relações internacionais da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica e representa (Abinee) no Conselho Temático de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Já o diretor do Departamento de Economia (Decon) será Boris Tabacof que ocupa a presidência do Conselho de Administração da Suzano Petroquímica e é vice-presidente de outras duas empresas do mesmo grupo. Para o Centro de Estudos Estratégicos e Avançados (CEA), o indicado é Ruy Martins Altenfelder Silva que atua como superintendente geral da Fundação Bunge e vice-presidente dos conselhos de administração das empresas de energia do estado de São Paulo (Cesp, Emae e Epte). O Departamento de Competitividade(Decomp) será Mario Bernardini que é sócio-presidente da MGM - Mecânica Geral e Máquinas Ltda. Já o Departamento de Infra-Estrutura (Deinfra) será dirigido Newton Duarte que é diretor geral da Siemens. O Departamento de Integração Regional será dirigido por Fausto Cestari Filho, diretor da MRS. Para dirigir o Departamento Jurídico (Dejur), o indicado é Luis Carlos Galvão que é diretor jurídico membro do board da Unilever, conselheiro julgador no Conselho Nacional Auto Regulamentação Publicitária (CONAR) e diretor da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Para o Departamento de Meio Ambiente (Dma), o indicado é Angelo Albiero Filho que é sócio-proprietário da ASA Construtora Ltda., da Tática Trabalho Temporário Voga Terceirização e da RAS do Brasil, Consultores Associados S/C Ltda. O Departamento das Micro e Pequena Indústrias (Dempi) será dirigido por Ermano Machetti de Moraes, diretor da Dräger Indústria e Comércio. Já o Departamento de Relações Internacionais (Drint), será dirigido por Maurice Costin que é presidente do Conselho de Administração da Dormer Tools (ex-SKF) e participa de diversas entidades. O diretor do Departamento de Tecnologia (Detec) é Marco Aurelio de Almeida Rodrigues que é presidente da Qualcomm do Brasil e já foi presidente a Computel. No Núcleo de Ação Política (Nap), o diretor será João Carlos Basilio da Silva que ocupa o cargo de diretor presidente da Química Rastro e participa de diversas entidades. Para o Núcleo de Jovens Empreendedores (Nje), o diretor indicado é Luiz Fernando Lucas é formado em direito e pós-graduado em gestão empresarial com MBA pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), onde hoje é professor.