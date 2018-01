Cláusulas contratuais abusivas não têm validade Cláusulas contratuais consideradas abusivas não têm validade segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Entre outros, podem ser interpretados como abusivos os itens que dispensam o fornecedor do produto ou serviço de qualquer responsabilidade por problemas de utilização, impossibilitando o ressarcimento do consumidor. Também são desconsideradas as disposições que obrigam o consumidor a apresentar provas de suas reclamações. Não tem validade qualquer artigo que autorize o fornecedor a descumprir o compromisso estabelecido no contrato ou que permita ao fornecedor alterar preços e cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Vale lembrar que a o fato de uma cláusula contratual ser considerada nula não invalida todo o contrato, apenas suas disposições específicas. Artigos que permitam ou pressuponham a violação de normas ambientais também perdem a validade segundo o Código. Se o item estiver em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, também fica sem poder legal. Da mesma forma, são abusivas as cláusulas que permitem ao fornecedor, direta ou indiretamente, uma variação de preço de maneira unilateral.