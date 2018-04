Cliente ainda não é sobretaxado fora da TED Os correntistas que emitem cheque ou DOC com valor igual ou superior a R$ 5 mil, em vez de usarem a Transferência Eletrônica Disponível (TED), ainda não estão bancando a tarifa adicional que deveria estar sendo cobrada pelos bancos desde o dia 7. É que o Banco Central (BC) adiou o início, para o dia 6 de novembro, da exigência de as instituições financeiras fazerem o depósito prévio equivalente a 20% do valor da operação realizada pelo cliente que insistir em não usar a TED. Esse procedimento encarece as demais transações para os correntistas. O novo piso da TED, de R$ 5 mil, está em vigor desde o dia 1.º. Anteriormente, o valor mínimo exigido para a transferência ou o pagamento instantâneo, via TED, era de R$ 50 mil. A idéia, prevista no novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), é que dentro de algum tempo não exista mais piso para a TED. Qualquer transferência ou pagamento poderá ser feito em tempo real, independentemente do valor, por esse sistema. Por ele, o beneficiário terá crédito instantâneo, desde que o emissor tenha dinheiro na conta. A operação não será concluída se o saldo em conta for insuficiente. Todos os bancos já oferecem a TED nos caixas das agências e nos meios eletrônicos. Na maioria deles, a tarifa cobrada pelo serviço é equivalente à do DOC. Vale lembrar, no entanto, que pela internet o custo da transação é bem menor.