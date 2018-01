Cliente Bradesco pode realizar saque no exterior Os clientes com conta corrente no Bradesco têm um novo serviço que permite a movimentação, saques e consultas da conta bancária no Exterior. As operações poderão ser realizadas na de mais de 650 mil terminais instalados em todo o mundo. Os clientes de cartões com a bandeira Visa Electron e Plus já podem se beneficiar deste serviço utilizando os cartões de conta corrente dourado, prata e preto e também o Poupcard. Observando o limite de cada modalidade de cartão, o cliente retira o dinheiro sempre em moeda local. O valor sacado será convertido em dólar e debitado em real no Brasil. Ao realizar a transação o cliente deve certificar-se de que tem saldo suficiente para cobrir o valor do saque e a tarifa. A tarifa cobrada por saque no Exterior é de US$ 2,50 acrescido de 0,5% sobre o valor da transação. De acordo com Sidnei Nascimento, diretor do Bradesco Cartões, o valor do saque é debitado de acordo com a cotação diária do dólar no Brasil, mesmo havendo flutuação.