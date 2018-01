Cliente da Transbrasil pode voar em concorrentes Os passageiros que possuem o bilhete da Transbrasil têm até à meia-noite de quinta-feira para viajar sem perder a passagem. A Transbrasil anunciou na noite de ontem a paralisação de suas atividades por tempo indeterminado, devido à falta de abastecimento de combustível de suas aeronaves. Porém, quem não embarcar até quinta-feira perde a passagem. Para evitar o prejuízo dos passageiros da Transbrasil, as empresas Varig, Vasp, TAM, Gol, Pantanal, Rio Sul e Nordeste estão atendendo os seus clientes até quinta-feira. A informação é do Sindicato Nacional das Empresa Aéreas (Snea). Segundo a Assessoria de Imprensa do sindicato, o passageiro deve se dirigir ao aeroporto com a passagem em mãos e esperar pela disponibilidade de assentos nos vôos de outras empresas. Ou seja, se o vôo estiver cheio, os passageiros da Transbrasil serão os primeiros a ficar de fora do vôo. O passageiro terá que pagar R$ 30,00 referentes à taxa de embarque e seguro obrigatório, de acordo com Assessoria de Imprensa do Snea. O passageiro só poderá voar no trecho descrito no bilhete, sem direito a reserva.