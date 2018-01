Cliente deve evitar entrar no limite do cheque Fatores econômicos externos, como a crise da Argentina, e internos, como o racionamento de energia, puxaram a taxa de juros bancários em julho, conforme aponta pesquisa mensal divulgada pela Fundação Procon-SP ? órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. O estudo, feito entre os dias 7 e 9 de agosto, indica que a taxa média do cheque especial nos 13 bancos incluídos na pesquisa foi de 8,73%, 0,10 ponto porcentual acima da apurada em junho. A taxa do empréstimo pessoal também subiu. Enquanto a média de julho atingiu 5,23%, a do mês anterior indicava 5,04%. O cheque especial continua como a linha de crédito que cobra os juros mais altos. Para quem entrou no limite e não consegue livrar-se dele, especialistas dão algumas dicas, como trocar a dívida por empréstimo pessoal, pois as taxas são mais baixas, ou a renegociação bancária. "A renegociação é opção se as taxas se apresentarem mais vantajosas que as do crédito pessoal", diz Cristina. Contudo, é preciso ver se essa alternativa não restringe o nome do cliente no serviço de risco do Banco Central, impedindo que ele tenha acesso às demais negociações em outras instituições, alerta Calixto. Se o nome constar nessa central, diz o coordenador de Serviços Associados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Marcos Diegues, o correntista terá o direito de reclamar, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. "Quando a pessoa faz uma renegociação, ela estará adquirindo nova dívida. Por isso, é proibido expor seu nome no banco de dados." Inadimplência sobe com alta dos juros Outro fator que tem influenciado a elevação dos juros é a inadimplência. "Dependendo do fator de risco, o porcentual cobrado é mais alto", afirma a técnica de Estudos e Pesquisas do Procon, Cristina Rafael. O índice de inadimplência aumentou 27% de janeiro a julho em relação ao mesmo período do ano passado, conforme pesquisa divulgada pela Serasa ? Centralização de Serviços Bancários - este mês. O levantamento indica que o total de cheques sem fundos nos sete primeiros meses deste ano é o maior desde 1991, ano em que foi criado o índice.