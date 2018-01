Cliente deve exigir contrato de pacote turístico Fim de ano e temporada de férias combinam com viagem. Mas, para que não sejam também sinônimo de dor de cabeça, o consumidor precisa tomar alguns cuidados no momento de contratar um roteiro turístico. Nos primeiros oito meses deste ano, a Fundação Procon-SP registrou 412 consultas e 153 reclamações contra agências de turismo. Os primeiros passos antes de comprar um pacote, de acordo com as recomendações do Procon, são para que o turista sempre planeje a viagem e pesquise preços. Vale lembrar que durante a época de alta temporada os valores costumam ser mais altos e os serviços que envolvem a viagem, como alimentação, transporte, hospedagem e infra-estrutura dos pontos turísticos, também podem apresentar inconvenientes como filas e atrasos. É importante procurar referências sobre a agência de viagens com conhecidos ou fazer um levantamento dos dados cadastrais da empresa no Procon, para saber se há algum registro de reclamação. O telefone para o público é o (0-11) 3824-0446. "Escolhidos o pacote e a agência, o consumidor deve registrar tudo o que foi prometido por meio de contrato, além de guardar a publicidade referente ao produto", diz Maria Cecília Rodrigues, técnica da área de Serviços do Procon. O cliente deve informar-se previamente sobre tudo o que tem relação com a viagem, como datas de início e término do pacote, preço total, programas incluídos, situações em que pode ocorrer rescisão contratual, refeições, presença de guia e taxas extras. Também é importante questionar sobre a necessidade de vistos, vacinas e autorização para viagens de menores. Se o consumidor tiver de pagar algo que constava previamente no pacote, é importante documentar tudo. "Se tinha previsto traslado e o cliente teve de pegar táxi por falha da empresa, será importante pedir um comprovante", alerta o advogado especializado em defesa do consumidor Milton Zlotnik, do escritório Zlotnik Advogados Associados. Ele destaca que, ainda que conste cláusula contratual definindo que a agência é apenas uma intermediária entre o transportador aéreo e o passageiro, isso não a exime de sua responsabilidade. Leonel Rossi Júnior, diretor para assuntos internacionais da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), diz ao consumidor que procure sempre uma empresa registrada na Embratur e associada à Abav. Para garantir a tranqüilidade do cliente, a Abav Nacional, em parceria com o Unibanco/AIG Seguros, está oferecendo um seguro de responsabilidade civil para as agências que cobriria, por exemplo, danos causados por atendimento não qualificado, falha nas reservas de hotel e engano de reserva. Maria Cecília, do Procon, destaca que, em caso de problemas, o consumidor tem 30 dias a partir do término da viagem para apresentar reclamação. "Quando houver descumprimento contratual, o cliente terá direito à devolução dos valores pagos corrigidos e, caso tenha sofrido danos, poderá pleitear uma indenização."