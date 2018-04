Cliente receberá R$ 50 mil por cobrança indevida O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que a Losango Promotora de Vendas Ltda. deverá pagar à aposentada Aliete Duque de Miranda indenização no valor de R$ 50 mil. A empresa realizou cobrança indevida e ainda incluiu o nome da aposentada no cadastro de inadimplentes. Em fevereiro de 1997, Aliete comprou um aparelho de videocassete, com pagamento financiado pela Losango em 12 parcelas iguais de R$ 52,08. A última parcela venceria em janeiro de 1998. Embora a consumidora afirme ter cumprido a sua parte, começou a receber correspondências de cobrança. Para esclarecer a situação, Aliete procurou a instituição, onde foi informada de que havia ocorrido um mal entendido e, por isso, não precisava se preocupar. No entanto, ela recebeu outra carta de cobrança no mês seguinte e, em maio de 1999 - mais de um ano depois do pagamento da última parcela - recebeu mais uma carta cobrando uma dívida de R$ 2.301,47. A empresa não só continuou a enviar cartas de cobrança, mas também incluiu o nome da aposentada no Serasa - Centralização dos Serviços Bancários. Com isso, Aliete não pôde conseguir mais crédito no mercado. Segundo ela, teve de passar por um constrangimento ao tentar pedir um empréstimo para realizar o casamento da filha. Nas decisões anteriores, a indenização ficou em R$ 150 mil. A Losango recorreu ao STJ para tentar reduzir esse valor e conseguiu fixá-lo no patamar de R$ 50 mil.