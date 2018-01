Clientes da Boi Gordo devem ficar atentos ao edital O processo de concordata preventiva da Fazendas Reunidas Boi Gordo S. A. foi aberto na última terça-feira no Juízo da Comarca de Comodoro, Mato Grosso, e está sob análise do Ministério Público que deverá dar seu parecer em 20 dias. O promotor de Justiça, Mauro Poderoso Souza, afirma que já está examinando toda a documentação, assim como a proposta apresentada pela empresa para conseguir honrar seus compromissos. "É preciso checar todos os dados para saber se a Boi Gordo é capaz de cumprir a proposta. E averiguar se há possibilidade de crime falimentar. Este é apenas o começo." A Boi Gordo entrou com pedido de concordata preventiva na última segunda-feira e o juiz deferiu o seu processamento - termo jurídico correto para esta fase do processo - já no dia seguinte (veja a íntegra do documento na matéria no link abaixo). Entre outras medidas, estabeleceu prazo de 20 dias para análise do Ministério Público, nomeou comissários para acompanhar o cumprimento da proposta da empresa e também um perito contábil, suspendeu todas as ações e execuções contra a empresa e determinou a publicação no Diário Oficial de Mato Grosso da lista de credores, que em dados não oficiais varia entre 24 mil e 27 mil. Segundo advogados ouvidos pela Agência Estado, não é comum que o processamento de uma concordata seja deferido tão rápido. Normalmente, o juiz concede prazo à empresa para completar a documentação. E, na maioria dos casos, o intervalo entre o protocolo do pedido de concordata e seu deferimento costuma ser maior que 30 dias, dependendo de sua complexidade. O advogado Arystóbulo de Oliveira Freitas afirma que, dependendo do grau de complexidade e do número de documentos exigidos, o juiz pode levar de 40 a até 60 dias para deferir apenas o processamento da concordata. Por isso, causa estranheza o deferimento em um prazo menor que 48 horas. Credores devem ficar atentos ao edital Os credores da Fazendas Reunidas Boi Gordo S. A. devem ficar atentos à lista a ser publicada no Diário Oficial do Mato Grosso. Afinal, caso o seu nome não conste do rol de credores ou esteja errado, assim como o valor do crédito, ele corre o sério risco de nada receber ao final do processo. Para que isto não aconteça, ele deve fazer a correção ou se habilitar na concordata, no Juízo da Comarca onde tramita o processo. Portanto, para entrar no processo, caso o nome ou valor do débito esteja irregular, é necessário contratar um advogado em Comodoro - município de 12 mil habitantes no Estado de Mato Grosso, a mais de 600 km da capital, Cuiabá - ou um em São Paulo. O problema é que o advogado em São Paulo será obrigado a se deslocar para acompanhar de perto o processo, ou subestabelecer o serviço para outro advogado de Comodoro. É bom lembrar que todas as despesas do advogado, além dos custos normais do processo, devem ser pagas pelo cliente, como estadia, deslocamento, alimentação, etc. Por isso, Arystóbulo de Freitas aconselha o investidor a avaliar primeiro se vale a pena constituir advogado. "Para o pequeno e médio investidor, pode ser inviável constituir advogado individualmente. Os valores a serem pagos podem ser maiores que o dinheiro a receber da Boi Gordo." Associação de investidores reduz custo do processo Uma saída apontada por Arystóbulo de Freitas é constituir uma associação de credores. "Pode ser informal mesmo. Um grupo de 100 que se reúne e decide eleger três ou quatro responsáveis para constituir advogado, obter orientação e reunir fundos para as despesas." Ele conclui também que constituir uma associação só traz vantagens. "Primeiro, divide as despesas, além de permitir uma reação rápida a uma eventual manobra do devedor. Além disso, fica mais fácil fiscalizar o cumprimento dos termos e prazos da proposta de concordata. Uma associação, mesmo que informal, tem mais força política." Mas, se o grupo de credores preferir, Arystóbulo afirma que é possível formalizar a criação da associação. "Basta fazer um contrato com todas as especificações da associação e registrá-lo em cartório. Isto pode ser bom para contabilizar os gastos."