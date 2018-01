Clientes da CEF tiveram cartões clonados em Sorocaba Pelo menos 16 clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) tiveram valores sacados ou transferidos de suas contas correntes por uma quadrilha que utilizava cartões clonados, em Sorocaba. Todas as vítimas tinham feito operações em um caixa eletrônico existente na agência Além Ponte, localizada na avenida São Paulo, zona leste da cidade. A Caixa acredita que os bandidos conseguiram instalar um sistema capaz de clonar os cartões e copiar a senha de clientes que se utilizaram do caixa. Por medida de segurança, a gerência regional determinou o bloqueio de todos os cartões que foram usados no equipamento nas três últimas semanas. A CEF pediu ajuda à Polícia Federal para investigar o golpe. As fitas de vídeo usadas no sistema de segurança da agência serão analisadas pelos policiais. A ação da quadrilha foi descoberta quando os clientes começaram a procurar a agência para reclamar de saques não efetuados. Os valores oscilavam entre R$ 500 e R$ 1.000. Em algumas contas, foram feitos vários saques. A Caixa não descartou a possibilidade de haver mais vítimas. Segundo a gerência regional, os clientes serão ressarcidos dos prejuízos. O total desviado pela quadrilha ainda não foi apurado.