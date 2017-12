Clientes da Oi poderão fazer ligações de fixo utilizando créditos A Oi, do grupo Telemar, colocou à disposição de seus cientes de plano pré-pago a utilização dos créditos para fazer ligações locais pela Telemar e de longa distância, com o código 31 da mesma companhia, nos telefones fixos ou nos orelhões. A operadora colocará a marca visível em 10 mil orelhões do grupo, junto da logomarca do código 31 e da Telemar, a partir desta semana. "A Oi identificou que o cliente não é atraído apenas por subsídios de aparelhos, mas principalmente por boas ofertas que estejam adequadas ao seu perfil de consumo", diz a nota. Para o usuário acessar o saldo único do Oi Cartão Total no orelhão ou no fixo, precisa ligar para 0800 288 3131 e seguir as instruções. A senha única pode ser pedida de duas formas: enviando um torpedo para o número 816 informando os três primeiros algarismos do CPF do usuário ou ligando para *144 do Oi. A empresa tem 11,2 milhões de clientes nos 16 estados do Brasil da área original da Telemar, que engloba o Sudeste menos São Paulo, todo o Nordeste e os estados de Pará, Amazonas, Amapá e Roraima.