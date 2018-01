Clientes da Unicor reclamam do atendimento A transferência da carteira da Unicor para a Samcil não agradou todos os clientes. Insatisfeitos com o atendimento desde 1999, os usuários reclamam agora de redução no tamanho e na qualidade da rede credenciada. A Unicor foi vendida para a Samcil em junho do ano passado. Na época da mudança de plano, os clientes da Unicor da região do ABC, por exemplo, passaram a não ter atendimento perto de onde moravam. Exemplo disso é a aposentada Gláucia Gomes, de 57 anos, que fazia quimioterapia em uma clínica de Santo André. Quando passou a ser atendida pela Samcil, Gláucia conta que os pacientes do ABC eram obrigados a se deslocar até São Paulo. "Muita gente não tinha condições de ir tão longe." Gláucia Gomes formou com Marlene Piva, outra paciente oncológica, um grupo de pessoas que protestavam contra o atendimento perdido na região. De acordo com Gláucia Gomes, quando chegavam a um hospital com a carteirinha Samcil-Unicor, não eram atendidos. "Perdemos o direito pois diminuiu o número de hospitais disponíveis", explica. A Samcil confirma que sua rede credenciada é menor que a do plano que adquiriu. No entanto, a empresa diz que continua cumprindo com todas as cláusulas do contrato firmadas entre os clientes e a Unicor e que está se adaptando ao perfil da carteira que compraram "em péssimo estado". Reclamações crescem Descontentes com a qualidade do serviço oferecido pelos planos de saúde, aos clientes só tem restado a opção de recorrer ao Procon e ao IDEC, órgãos de defesa do consumidor. A Unicor e a Adress, do Rio de Janeiro, são as empresas que mais crescem no ranking de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. As duas estão sendo liquidadas extrajudicialmente pela Agência Nacional de Saúde (ANS) por não-pagamento de fornecedores e mal-atendimento aos clientes (veja mais informações nos links abaixo). Segundo a ANS, está sendo realizado um levantamento para verificar a real situação das empresas.