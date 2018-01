Clientes da Unimed-SP devem ter atendimento normal A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decretou hoje a liquidação extrajudicial da Unimed de São Paulo Cooperativa de Trabalho Médico. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, os consumidores não devem ser prejudicados, pois desde novembro de 2001 os contratos desta cooperativa vêm sendo atendidos pela Central Nacional Unimed. De acordo com a Resolução Operacional RO nº 116, a diretoria colegiada da ANS tomou essa decisão depois que a operadora, em regime de direção fiscal, não conseguiu sanear "anormalidades econômico-financeiras graves". A advogada do conselho diretor da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), Flávia Lefevre, também explica que a lei 9656/98 dos planos de saúde tem dispositivos que garantem ao consumidor o atendimento correspondente ao seu contrato, independentemente da situação financeira da empresa. ?A ANS e o Conselho Nacional de Saúde podem determinar que carteiras de empresas com problemas financeiros sérios sejam transferidas para outra empresa que cumpra os contratos em vigência?, afirma. A assistente de direção do Procon-SP, Lúcia Helena Magalhães, recomenda ao usuário da Unimed São Paulo ficar tranqüilo, pois o atendimento vai continuar sendo realizado normalmente pela Central Nacional da Unimed. ?A Unimed Nacional deve manter os contratos e o mesmo tipo de atendimento aos clientes, assim como vem sendo feito desde a instauração da direção fiscal na Unimed São Paulo?, explica. Central Unimed atende desde novembro de 2001 Desde o dia 1º de novembro de 2001, os usuários de planos da Unimed São Paulo já estão sob o atendimento da Central Nacional Unimed, responsável pelo conjunto das cooperativas do sistema. A transferência dos usuários foi uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O acordo firmado pela Unimed São Paulo com a Central Nacional Unimed teve o objetivo de assegurar a continuidade do atendimento ao consumidores, de acordo com as condições oferecidas pelo plano anterior. Lúcia Helena também destaca que a Unimed Paulistana e as cooperativas do interior paulista que levam o nome Unimed não sofreram qualquer alteração e continuam atendendo normalmente. ?Muitos consumidores confundem a Unimed Paulistana com a Unimed São Paulo. São duas cooperativas diferentes e apenas a Unimed São Paulo sofreu a liquidação extrajudicial?, alerta a assistente de direção do Procon-SP. Os consumidores da Unimed São Paulo que tiverem dúvidas ou reclamações poderão recorrer ao Procon-SP, no telefone 1515; ao Disque ANS, no telefone: 0800-7019656; ou, se preferirem, no e-mail Fale Conosco no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (veja o link abaixo).