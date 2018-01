Clientes da Vivo ficam sem sinal em São Paulo

Atualizado às 17:41

SÃO PAULO - Desde a noite de quinta-feira, clientes da operadora Telefônica Vivo relatam dificuldades para efetuar e receber ligações, bem como a ausência de dados móveis para acessar a internet de seus celulares. De acordo com a Vivo, os serviços foram normalizados às 13h desta sexta-feira.

O problema afetou apenas os clientes do DDD 11, ou seja, da cidade de São Paulo, Região Metropolitana e outros municípios, como São Roque, Bragança Paulista e Itu. Em contato com o SAC, a Vivo informava que o problema poderia se estender por 24 horas. A operadora é a maior do Brasil, responsável por 29,08% do mercado, e, só no código de área 11, tem 11,2 milhões de linhas cadastradas.

A empresa não deu explicações sobre o que poderia ter causado a falha na rede.