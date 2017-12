Clientes de bancos agora têm código de defesa O cliente bancário ganhou mais um instrumento para se defender dos abusos cometidos pelas instituições financeiras. Foi aprovado ontem pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) um conjunto de regras para os procedimentos entre bancos e usuários, o chamado Código de Defesa do Consumidor Bancário. A medida será publicada hoje no Diário Oficial e passa a valer a partir de segunda-feira. A aprovação desse código permitirá ao Banco Central (BC) aplicar as penalidades previstas na Lei Bancária, em caso de desrespeito aos direitos dos clientes. De acordo com as regras, todos os clientes que quitarem antecipadamente seu débito, total ou parcial, com a instituição têm garantida a redução proporcional dos juros estabelecidos no contrato. Os bancos estão proibidos de transferir, sem autorização prévia, os recursos do correntista, que estejam em conta corrente ou poupança, para qualquer modalidade de investimento. As operações casadas, ou seja, a vinculação da venda de um produto ou serviço para a aquisição de outro, também poderão ser punidas. Agora, as agências bancárias não poderão fazer quaisquer distinções entre clientes e não-clientes, tanto no acesso às dependências da instituição quanto nas áreas reservadas ao atendimento público. Caso o usuário queira, mesmo que não seja cliente daquele banco, poderá pagar uma conta de luz ou água no caixa. Mas esse procedimento não é obrigatório para os postos de atendimento. O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, ressaltou a obrigatoriedade das instituições financeiras de redigirem contratos em que as condições estejam claras e sejam de fácil leitura dos clientes. Apesar de classificar como importante o conjunto de regras, Darcy afirmou que ainda não está sendo cogitada a publicação de um guia pelo Banco Central para esclarecer os usuários. "Podemos deixar isso a cargo das instituições", disse. Procons Esse conjunto de regras, que vem sendo elaborado pelo BC desde setembro do ano passado, é uma adaptação ao Código de Defesa do Consumidor. Os Procons sempre repassaram ao BC as reclamações contra as instituições financeiras, mas ele alegava que a questão tinha de ser levada à Justiça porque já existia uma lei de defesa do consumidor.