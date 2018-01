Clientes do Magazine Luiza terão financiadora O Unibanco anunciou ontem uma associação com a rede de lojas de departamentos Magazine Luiza. Pelo acordo, a Fininvest - companhia de financiamento ao consumidor do Unibanco - e o Magazine Luiza criarão uma empresa para conceder crédito aos clientes da rede de lojas. Marcando presença em 92 cidades, o magazine Luiza conta com 3,3 milhões de clientes. As negociações para a parceria começaram no início do ano, e as empresas fecharam o acordo em 10 de setembro. A composição acionária da nova companhia será de 50% para cada uma dos parceiros e suas operações deverão começar em 1º de outubro. Arquimedes Salles, diretor da Fininvest que conduziu as negociações, assumirá o comando da nova empresa, cuja meta é atingir uma carteira de R$ 230 milhões em 2002, o que representa 16% da atual carteira da Fininvest.