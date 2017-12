Clientes pagam contas por celular Clientes do Banco do Brasil que dispõem de celulares com tecnologia WAP podem pagar contas domésticas, como telefone, luz água e gás, por telefone. Basta acessar o menu, conectar-se à Internet e digitar o site do banco (veja link abaixo). O pagamento será debitado em conta corrente. É necessário, no entanto, possuir um aparelho que esteja habilitado por uma operadora conveniada com o banco. São elas: Telesp Celular, Global Telecom Telefônica Celular, Telebahia Celular e Telergipe Celular. Para requerer o serviço, o interessado pode cadastrar-se pela Internet ou pelo BB Personal Line (0800-562601). O BB Responde (0800-785678) também orienta sobre o assunto. É importante ressaltar que, por enquanto, essa opção existe apenas nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe.